Başkan Aydar: "Görevimin başındayım"
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Kadir Aydar, Ceyhan, Politika

Başkan Aydar: "Görevimin başındayım"

Başkan Aydar: "Görevimin başındayım" Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, görevden alınarak yerine kayyum atandığı iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti Aydar: "20 yıldır Ceyhan'da yapılmayanı 1 yıl içinde yaptık.

14.03.2020 02:10 | Son Güncelleme: 14.03.2020 02:11
Başkan Aydar:

Başkan Aydar: "Görevimin başındayım"

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, görevden alınarak yerine kayyum atandığı iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti

Aydar: "20 yıldır Ceyhan'da yapılmayanı 1 yıl içinde yaptık. Belli ki bu birilerini rahatsız etti"

ADANA - Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, görevden alınarak yerine kayyum atandığı iddialarını yalandı.

Başkan Aydar, yaptığı açıklamada, Ceyhan Belediyesi'ne kayyum atandığı yönünde söylentiler dolaştığını ifade ederek, "Bu asla doğru değil. Çünkü biz burada yolsuzluğu önledik. Hırsızlığı önledik. İsrafı önledik. İşte bu sebeplerden dolayı şahsıma siyasi yasak getirmeye çalışıyorlar. Bu bir hukuki müdahaledir. Bu Ceyhan'a, Ceyhanlıya yapılan sivil darbedir" ifadesini kullandı.

"Bugün bir mahkeme olmuş da bir ceza almış değilim" diyen Başkan Aydar şöyle devam etti:

"Tamamen 13 yıl önce olmuş bir olaydan dolayı 10 ay ve 10 ay olan iki ayrı ceza birleştirilip 20 ay haline getirilip 12 ayın üzerinde olduğu için şahsıma siyasi yasak getirmeye çalışıyorlar. Dosya kapanmış, bitmiş, infazı olmuş, seçime girmişim. 6 ay aday kalmışım, 1 yıl belediye başkanlığı yapmışım. Ceyhan tarihindeki en yüksek oyla seçilen belediye başkanıyım ve bu da birilerini rahatsız etti. Şahsımla ilgili söylenen her şey yalandır. Görevimin başındayım, başında olmaya devam edeceğim. Ama şu doğru ki onlar bana siyasi yasak getirmeye çalışıyorlar. Ne olursa olsun biz mücadelemize devam edeceğiz. Kendimi Ceyhanlıya ve tüm Türkiye'ye emanet ediyorum. Hiçbir şekilde onların başını eğecek bir şey yapmayız. Ceyhanlılar da bizim gibi dimdik dursun. Biz bugünün olayıyla ilgili değil, geçmişten dolayı hukuksuz bir şekilde siyasi yasak getirilerek siyasetten el çektirmeye çalışıyorlar. Her ne olursa olsun umurumuzda değil. Biz Ceyhan'da olağanüstü işler yaptık. 20 yıldır yapılmayanı 1 yılda yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz."

Başkan Aydar: 'Görevimin başındayım'

Kaynak: İHA

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Başkan Aydar: "Görevimin başındayım"

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