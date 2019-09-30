Başkan Aydar: "Ceyhan'da israf olmayacak"

30.09.2019 15:06

Ceyhan Belediyesi, israfı önlemek amacıyla kiralanan araçları iptal ederken, hurdalığa atılan araçları bir aylık kira bedeli karşılığında tekrar hizmete kazandırdı.



Yenilenen 22 araç, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ankara Milletvekili Parti Meclis Üyesi Tekin Bingöl, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Orhan Sümer, Ayhan Barut ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın katıldığı törenle Ceyhanlıların hizmetine sunuldu.



Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, törende yaptığı konuşmada, hemşehrilerinin bir tek kuruşunu dahi heba etmeyeceğini belirterek, "Bugün tarihi bir gün, bugün çok önemli bir gün, Ceyhan'ın değişeceği, Ceyhan'ın kaderinin bizlere emanet edildiği bir gün. Gördünüz israf düzenini, gördünüz iş bilmez yöneticileri, gördünüz onca yılımızı heba edenleri. Artık Ceyhan'da israf olmayacak. Ceyhan'da Adana'da sizleri düşünenler var, israfa son verenler var" dedi.



"El ele vererek çok işler başaracağız"



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'da Adana'da israfın son bulduğunu ifade ederek, "Göreve gelir gelmez ne dedik, 'Adana bir, israf sıfır.' İşte Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın yaptığını gördünüz. Bir belediyede bu kadar israf olursa Adana'yı siz düşünün. Su kuyularından tutun, mazotlardan, araçlardan bir ton iş çıkartıyoruz. ASKİ ve Büyükşehirde ayda 4 milyon liralık araç kirasını iptal ettim. Sadece araçlardan ASKİ'nin gelirini arttırdık, giderini azalttık. Yumurtalık'ta arıtma yok, Ceyhan'da doğru düzgün çalışmıyor, Karataş, Kozan, İmamoğlu, Pozantı, Tekir, Saimbeyli, Tufanbeyli'de arıtma yok, Adana'nın üçte birinde su yok. Göreve geldiğimde Büyükşehir Belediyesine 3.2 milyor lira borç beklerken 4,5 milyar lira borç ile karşılaştım. Borç önemli değil iş yapmış olabilirler. Peki bütçeye baktım, bütçe her ay 60 milyon eksik geliyor, 95 milyon gelir var, 150-160 milyon gider var. Hiç iş yapma şansınız var mı? 15 bin çalışanın var kaldırmıyor, işe gelmeyenleri, bankamatikçilere para vermeye devam mı edeceğiz? Bize PKK'lı diyenlerle devam mı edeceğiz, peki işe gelip huzur bozanlara para vermeye devam mı edeceğiz? Biz emekçiyi atmayız, biz emekçi dostuyuz. Ben Büyükşehir Belediyesi bütçesini eksiden kurtardım, artıya geçirdim. Ben 2.5 milyon insana hizmet edecek biriyim bütçesini de sorgulamak zorundayım. Yılbaşında borç üreten değil artık, artı üreten bir belediye bütçesi olacak. Ceyhan çok önemli, Ceyhan'da çok çalışıyorsun diyorlar, Ceyhan gerçekten bizler için çok değerli ve çok farklı, Ceyhan artık başka bir Ceyhan olacak, eskisinden daha da güzelleşecek" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA