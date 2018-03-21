Başkan Avşar'ın Şiir Günü Mesajı

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Şiir Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Avşar mesajında, "Sanat dallarının en olmazı olan Edebiyat sanatının bütün milletlerin tarihindeki en temel, en eski, en yaygın, en estetik, en sevilen ve en asli türü şiirdir. Şiir, ilk edebi söyleyişlerden bugüne, söz kadar eski, söz kadar gereklidir. Şiir, bizler için sıcak, etkili ve en lirik bir söz sanatıdır. O kadar ki, çoğu dönem ve toplumlarda edebiyat ile şiir özdeşleşmiştir, edebiyat denilince zihinlerde beliren ilk örnek, şiir olmuştur. Tarih boyunca şairler her zaman insanların duygularını dizelerine aktarmış, bizlere mısralar arasında asırlar öncesinin duygularını yaşatmışlardır. Yüreği olanın duygularını kaleme aldığı bir abidedir şiir. Bütün şairlerimizin bu naif günlerini en kalbi duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA