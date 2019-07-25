Başkan Avcı; "Şehri inşa ederken gençleri de ihya edeceğiz"

Altıeylül'de çocuklar dolu dolu bir yaz geçirmeye devam ediyor. Altıeylül Belediyesi tarafından yaz döneminde başlatılan yüzme kurslarında çocuklar sertifikalarını aldı.

Okulların kapanmasıyla başlayan farklı aktiviteler ve kurslar sayesinde çocuklar hem eğleniyor hem eğitiliyor. Bu kapsamda Atatürk Yüzme Havuzu'nda devam eden yüzme kurslarında çocuklar deneyimli eğitmenleri ile yüzme öğreniyor. Altıeylül Belediyespor'da yüzme eğitimi alan 60 çocuğa sertifikalarını veren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı konu ile ilgili olarak şunları söyledi; "Çocuklarımızın dolu dolu bir yaz geçirmeleri için gayret sarf ediyoruz. Bugün Altıeylül Belediyespor'da yüzme kursuna katılan 60 öğrencimize sertifikalarını verdik. Ayrıca yine burada 11 farklı spor kulübümüz 2 bini aşkın çocuğumuza yüzme kursu veriyor. Çocuklarımızın gözlerinde mutluluğu görmek bizleri mutlu ediyor" dedi.

Başkan Avcı, "Atatürk yüzme havuzuna yeni proje yolda"

Gençler ve çocuklar için hem okul dönemi hem yaz dönemi için projeleri olduğunu ifade eden Başkan Avcı, Atatürk Yüzme Havuzu'nun bulunduğu alan için yeni projeleri olduğunu söyledi. Bakanlıkla gerekli yazışmaların sürdüğünü söyleyen Başkan Avcı şunları dile getirdi; "Atatürk Yüzme Havuzu'nun bulunduğu alanı Sayın Bakanımız Altıeylül Belediyesi'ne tahsisi konusunda söz verdi. Gerekli yazışmalarımız sonuçlandığında bu alanı, hem kapalı hem açık havuzu olan,vatandaşlarımızın 12 ay kullanabileceği büyük bir tesis halene getireceğiz" dedi.

Başkan Avcı, "Spor kompleksi için onay verildi"

Başkan Hasan Avcı, Asuva Park yanında Milli Emlak'tan alınan yere yapılacak olan yüzme havuzlu M. Kemal Atatürk Spor Kompleksi hakkında da açıklamalarda bulundu. Avcı; "Asuva Park yanındaki yere yapacak olduğumuz Spor Kompleksimiz için Gençlik ve Spor Bakanımız gerekli onayları verdi ve Spor Toto Başkanlığı'na yönlendirdi. Önümüzdeki hafta Spor Toto Başkanlığı ile randevumuz var. Protokolü yaptığımızda bina ile ilgili hazırlıklarımızı yapmıştık. 2019 içinde spor kompleksimizin inşaatına başlamış olacağız" dedi.

Başkan Avcı, "Çocukları ve gençleri ihya etmeyi unutmuyoruz"

Şehirleşmenin yanı sıra, çocuk ve gençlerin ihya edilmesinin önemine değinen Başkan Avcı kısa süre sonra Millet Kıraathanesi'nin açılacağının müjdesini verdi. Başkan Avcı; "Osmanlı Devletinin en büyük Padişahlarından Fatih Sultan Mehmet'in bir sözü var: Şehirleri inşa ederken gençleri ihya etmeyi unutmayın. Zira gençleri ihya etmeyi unutursanız, o gençler o şehri mahveder. Bizler de gençlerimize yönelik olarak önümüzdeki günlerde İsmail Akçay Parkı'nda ilk Millet Kıraathanemizin açılışını yapacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Hasan Avcı sertifika töreni sonrasında çocuklarla vakit geçirerek birlikte fotoğraf çekildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA