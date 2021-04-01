Başkan Avcı'dan müjde
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Başkan Avcı'dan müjde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Avcı'dan müjde

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Altıeylül'e yapacakları 3. kapalı yüzme havuzunun müjdesini verdi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Altıeylül'e yapacakları 3. kapalı yüzme havuzunun müjdesini verdi.

Altıeylül TV'de yayınlanan "Altıeylül Özel" programına konuk olan Başkan Avcı, vatandaşlardan gelen soruları ve merak edilenleri cevapladı. Altıeylül'ün çehresini değiştiren ve daha yaşanabilir bir Altıeylül'ün sağlam temellerini atan Altıeylül Belediyesi, projeleriyle gençleri hedef alıyor. Bu kapsamda yürüttüğü projelerden biri olan ve bittiğinde Altıeylül İlçesi'nin ilk kültür merkezi olma özelliğini taşıyacak olan Hasan Can Kültür Merkezi'nin yüzde 95'i tamamlandı; Mayıs ya da Haziran ayı içerisinde de bitirilmesi planlanıyor. Aynı şekilde Temmuz-Ağustos ayları içerisinde de ALGEM binasını açılarak hizmete girmesi bekleniyor.

Trenlik bağlarına kapalı yüzme havuzu müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Altıeylül'e söz verdiği 3 yüzme havuzu ile ilgili hazırlıklar sürerken, Başkan Hasan Avcı'dan beklenen müjde geldi. Yapımı devam eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi'nde bulunan ve sportif faaliyetlerde kullanılacak olan kapalı yüzme havuzu bunlardan bir tanesi olarak hizmet verecek. Bu tesiste aynı zamanda kafeterya, restoran, bürolar, etkinlik alanları, koşu ve yürüme parkurları, toplantı salonları, fitness salonu ve açık spor alanları da bulunacak. Gaziosmanpaşa Mahallesi içerisindeki Fahri Kiraz Kız Meslek Lisesi yanında bulunan alana planlanan ve başta yüzme havuzu olmak üzere kütüphane ve kreş hizmeti de verecek sosyal tesisin de yakında temeli atılarak çalışmalara başlanacak. Başkan Avcı son olarak Altıeylül TV'de katıldığı "Altıeylül Özel" programında 3. kapalı yüzme havuzunun da müjdesini verdi. Trenlik Bağları'na planladıkları kapalı yüzme havuzu hakkında da konuşan Başkan Avcı "Biz 3. havuzumuzun yerini Trenlik Bağları'nda belirledik. İnşallah Gaziosmanpaşa'daki yüzme havuzunun ihalesini yaptıktan sonra Trenlik Bağları'na da 2022 yılında kazmayı vuracağız. Burada hem kapalı yüzme havuzu hem de içerisinde kütüphanesi de olacak" şeklinde açıklamada bulundu. - BALIKESİR

Başkan Avcı'dan müjde
Başkan Avcı'dan müjde
Başkan Avcı'dan müjde
Başkan Avcı'dan müjde
Başkan Avcı'dan müjde
Başkan Avcı'dan müjde
Başkan Avcı'dan müjde
Başkan Avcı'dan müjde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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