Başkan Avcı çiçeklerle karşılandı
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Başkan Avcı çiçeklerle karşılandı

16.03.2021 15:02 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:30
Başkan Avcı çiçeklerle karşılandı

Karantina süresinin dolması ve Covid-19 testinin negatif çıkmasının ardından tekrar mesaiye başlayan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, personeli tarafından çiçeklerle karşılandı.

Karantina süresinin dolması ve Covid-19 testinin negatif çıkmasının ardından tekrar mesaiye başlayan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, personeli tarafından çiçeklerle karşılandı.

Pandemi sürecinde belediye hizmetlerinin aksamaması için gecesini gündüzüne katarak sahadaki personeliyle birlikte mesai yapan Başkan Avcı, temizlik ve dezenfekte çalışmalarından alt yapı çalışmalarına kadar tüm hizmetleri denetleyerek Altıeylül sakinlerinin hizmetinde olmuştu. Daha sonra rutin olarak yaptırdığı tedbir maksatlı Covid-19 testi pozitif çıkan Başkan Avcı, bir süre karantinada kalmış ve sağlık durumu da stabil şekilde ilerlemişti. Karantina sürecinin ardından tekrar yaptırmış olduğu testi negatif olan Başkan Avcı, vakit kaybetmeden görevinin başına geri döndü.

Başkan Avcı "Beni çok mutlu ettiniz"

Hastalık sürecini evinde geçiren ve sağlık durumunda da herhangi bir sıkıntı olmayan Başkan Avcı, çalışmalarını evden devam ettirdi. Karantina sürecinin ardından personeli tarafından çiçeklerle karşılanan Başkan Avcı, bu zorlu süreçte desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederek, "Beni çok mutlu ettiniz. Böyle değerli personelim olduğundan dolayı ne kadar övünsem azdır. On gün boyunca belediye hizmetlerinde herhangi bir aksaklığın olmaması personelimizin ne kadar gayretli ve değerli olduğunu bize göstermiştir. Bu süreçte gerek arayarak, gerek sosyal medyadan gerekse mesajla iyi dileklerini ve dualarını esirgemeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Tekrardan Altıeylül'ümüz için gayret eden tüm personelime çok teşekkür ediyorum. Yola çıktığımız günden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm personelimle birlikte durmadan, yorulmadan güzel Altıeylül'ümüz için çalışmaya ve hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah" dedi. - BALIKESİR

Başkan Avcı çiçeklerle karşılandı
Başkan Avcı çiçeklerle karşılandı
Başkan Avcı çiçeklerle karşılandı
Başkan Avcı çiçeklerle karşılandı
Başkan Avcı çiçeklerle karşılandı
Başkan Avcı çiçeklerle karşılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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