Başkan Avcı, "Biz bir davanın peşindeyiz"

05.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:42

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ömer Munis'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Birlik ve beraberlik mesajları verilen ziyarette bir konuşma yapan Başkan Hasan Avcı 'Biz bir davanın peşindeyiz, makam peşinde değiliz' dedi.



Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı olarak göreve getirilen Ömer Munis'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Görevi devraldığı gün İdlib'te menfur saldırının gerçekleştiğini bu yüzden derin üzüntü ile yasa büründüğünü ifade eden AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ömer Munis, zor günlerden geçildiğini söyleyerek ' birlik ve beraberlik içinde çalışacağız' dedi.



Başkan Ömer Munis, "Bütün enerjim Altıeylül için"



Munis sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Öncelikle Hasan Başkanımızın ziyaretinden son derece memnun oldum. Göreve getiriliğimiz gün dönüş yolunda aldığımız bir haberle yasa büründük. İdlib'te meydana gelen hain saldırıda 34 vatan evladını şehit verdik. Türkiye'yi bir batağın içine çekmek için planlanmış hain bir saldırı bu. Müdahaleye giden ambulansların bile vurulduğu bir ortamda söyleyecek bir şey bulamıyorum, sözün bittiği yer. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. Tek bir tesellimiz var. Ordumuz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı. Naaşları kalkmadan 2 bin üzerinde rejim unsuru bertaraf edildi. Biz bu dönemde aldık Altıeylül İlçe Başkanlığını. Bizi bu göreve layık görenlere de ayrıca teşekkür ederim. 2014 – 2017 yılları arasında Altıeylül teşkilatımızda görev almıştım. Sonrasında Balya ilçe teşkilatında görev aldım. Bundan sonra bütün enerjimizi Altıeylül için harcayacağız. Kongremizi yaptıktan sonra sahaya çıkıp, birlik, beraberlik ve uyum içinde çalışacağız" dedi.



Başkan Avcı, " Biz davanın peşindeyiz, makam peşinde değil"



Başkanı Hasan Avcı ziyarette İlçe Başkanı Ömer Munis'e görevinde başarılar diledi. Birlik ve beraberlik içinde dava şuuru ile hareket edilmesinin önemine değinen Başkan Avcı şunları söyledi; " Öncelikle İlçemize ve size hayırlı olsun diyorum. Ankara'ya birlikte çağrıldığınız Ali Osman beyi de burada görüyoruz. Biz bir davanın peşindeyiz, makam peşinde değiliz. Bu görev tevdi edilmedi diye Ali Osman bey sizi yalnız bırakmadı, dava şuurunu anlamak için bu önemli bir nokta. Diğer tarafta, geçmiş dönem ilçe başkanları ile istişare edeceğim dediniz. Bu da bizi mutlu etti. Çünkü bugün kurulan bir teşkilatta görev almıyorsunuz. Bu davada çile çekilmiş, emek verilmiş bir ekibin üzerine görevi devralıyorsunuz. O arkadaşlarımız görevlerini yapıp kenara çekildiler. Sizin onlara sahip çıkarak birlik ve beraberlik içinde bu süreci yöneteceğinize güvenimiz tam. Biz de Cumhur İttifakının Belediye Başkanı olarak yanınızda olacağız. 182 bin nüfus için, hiçbir ayrım yapmadan fikir alışverişinde bulunmaya, beraber yürümeye devam edeceğiz" dedi.



Başkan Avcı, "Hedefimiz Altıeylül'ü Balıkesir'in parlayan yıldızı yapmak"



Hedeflerinin 2024 yılı geldiğinde Altıeylül'ü Balıkesir'in parlayan yıldızı haline getirmek olduğunu söyleyen Başkan Hasan Avcı sözlerini şu şekilde sürdürdü; " 31 Mart'tan bu yana bir yılımızı doldurduk. Belediyemiz meclis gurubumuzda 4 siyasi partimiz var. Bu partilerle ilçemize hizmet konusunda olabildiğince birlik ve beraberlik içinde çalışmalara devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz" dedi.



Başkan Avcı, "Tüm Mehmetçiklerin Allah yardımcısı olsun"



İdlib'deki hain saldırı hakkında da bir açıklama yapan Başkan Avcı Altıeylül Kuyualan mahallesinde bulunan bir İdlib gazisini ziyarete gittiklerini, İdlib gazisinin anlattıklarıyla olayın vahametinden bahsederek şunları söyledi; " Bize olayı birinci ağızdan anlattı ve iliklerimize kadar donduk. Yaşanan olay aşağılık bir saldırı. Ortada hiçbir şey yokken bizim askerimizi korkutmak için değil, bütün Mehmetçiğimizi yok etmek için yapılmış bir saldırı. Gazimizin şu sözü hiç aklımdan çıkmıyor. "Bizi aralıksız olarak 2 saat boyunca hiç ara vermeden taradılar. ve o gün gündüz başlayıp gece geç saatlere kadar bombaladılar" Bu olay sonrasında gazimizin moral ve motivasyonunu görünce anladım ki Çanakkale'de yazılan o destan neyse Türk gençliği bugün de aynı idrakle ecdadının izinde yürüyor. Gazimiz diyor ki, "bizim taburumuza birkaç ay hava değişikli izni verdiler. İzin bittiğinde yine İdlib'de görevimiz başında olacağız" diyor. Biz düğüne gider gibi ölüme giden Türk Milleti'yiz. Misak-i Milliye sınırlarının Suriye'de başladığının bilincinde olarak İdlib'de nöbet tutan, silah altındaki tüm Mehmetçiğimizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA