Başkan Avcı Ankara'dan müjde ile döndü

09.12.2019 23:29 | Son Güncelleme: 09.12.2019 23:34

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı Ankara'dan müjde ile döndü. Başkan Avcı Yüzme havuzunun Altıeylül Belediyesine devri konusunda yetkililerle görüştü.



Altıeylül için kalıcı projelere imza atan Başkan Hasan Avcı, bir dizi ziyaret için gittiği Ankara'dan eli dolu döndü. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ileBaşkan Hasan Avcı'nın imzaladığı protokol kapsamında Altıeylül 2021'de Kültür Merkezi'ne kavuşacak



Yüzme havuzu Altıeylül'e devroluyor



Ankara temasları hakkında açıklamada Başkan Hasan Avcı şunları söyledi; "Ankara'ya iki mevzu hakkında görüşmeler yapmak üzere gittik. Birincisi; Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Merkezi'nin oradaki yüzme havuzunun bize tahsisi konusu.Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdürü ile bunları görüştük. Kendisi konuyu Bakan Bey ile görüşecek. Gençlik Merkezi'nin orada bulunan yüzme havuzunun soyunma odalarının olduğu kısım Belediyemize tahsis edilecek. Bize ait olacak kısmı ilk etapta, yazın daha konforlu yüzme eğitimi alınabilecek bir alan haline getireceğiz. Zamanla da yılın 12 ayı kullanılabilecek bir tesis haline getirmeyi planlıyoruz. "dedi.



Kültür merkezi için imzalar atıldı



Ankara ziyaretinin en önemli konusunun Kültür Merkezi olduğunun altını çizen Başkan Hasan Avcı en geç 2021'in başında Altıeylül'e Kültür Merkezi'ni kazandıracaklarını ifade etti. Başkan Avcı; "Ankara'ya asıl gidiş sebebimiz; Ümraniye Belediyesi ile Kardeşlik Protokolü çerçevesinde başlayan, bizim de bir miktar kaynak aktardığımız Kültür Merkezi. Yapım aşamasında olan Kültür Merkezi belli bir noktaya kadar geldi. Sağ olsunlar Fen İşleri ekiplerimiz, Strateji geliştirme birimi arkadaşlarımız Kültür Bakanlığı ile bu çalışmaları bir noktaya getirdiler. Biz de Kültür Bakan yardımcımızdan telefon ile söz almıştık. Şimdi yüz yüze görüşerek protokol ile mutabakata varmış olduk. İki yıl içinde ödemek koşulu ile bize 4-4,5 milyon gibi bir destekte bulunacaklar. Hedefimiz, 2020 sonuna kadar kültür merkezimizin eksiklerini tamamlayıp 2021'in başında Altıeylül'ü Kültür Merkezi'ne kavuşturmak. Projemiz bittiğinde içerisinde yaklaşık 500 kişilik gösteri salonu, açık fuaye alanı ve Altıeylül Türk Müziği Merkezi'nin de içerisine taşınabileceği,Altıeylül'de eksikliği hissedilen çok güzel bir yapıyı ilçemize kazandırmış olacağız" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA