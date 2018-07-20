Başkan Atilla Vatandaşlarla Buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, merkez ilçelerdeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Gevran ve Yaşar Kemal caddelerinde esnaf ve vatandaşlarla çay içip, sohbet eden Başkan Atilla, vatandaşların ve esnafın talep ile önerilerini sordu.

Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılan Atilla, Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde devam eden çalışmalar ile ilgili vatandaşlara bilgi verdi.

Hizmet odaklı çalıştıklarını vurgulayan Atilla, şöyle konuştu:

"Yenişehir ilçemizde görev yapan muhtarlarımızla, istişare toplantıları düzenleyerek ilçemizdeki eksikleri anında tespit ediyor, çözüm için ilgili daire başkanlarımıza talimat veriyoruz. İlçemizin çehresini değiştirecek çalışmalarımız sürüyor."