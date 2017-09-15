Başkan Atilla, Halkla Buluşmaya Devam Ediyor

Beyaz Masa'da vatandaşları karşılayarak yüz yüze görüşen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Vatandaşlarımızın dilek ve temennileri bizler için büyük önem arz ediyor" dedi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının girişindeki Beyaz Masa'da vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Beyaz Masa'da oturan Başkan Atilla, vatandaşları karşıladı, sorunları ve talepleri dinledi. Başkan Atilla, karşıladığı vatandaşları, Beyaz Masa'da misafir etti. Sıcak karşılanan vatandaşlar, sorunlarını ve taleplerini Başkan Atilla'ya iletti. Başkan Atilla, ilgili daire başkanları ve birim amirlerini bizzat arayarak vatandaşların sorunlarının çözümü ve taleplerinin yerine getirilmesi için talimat verdi.



"Vatandaşlarımızın görüşünü önemsiyoruz"



Vatandaşların görüşünü önemsediklerini vurgulayan Başkan Atilla, "Vatandaşlarımızın dilek ve temennileri bizler için büyük önem arz ediyor. Onlardan gelen talepleri ve önerileri ilgili birimlere hızla iletmek ve çözüme kavuşturulmasını takip edip vatandaşa tekrar dönme adına gereken hassasiyeti gösteriyoruz" diye konuştu.



Başkan Atilla'ya sorunlarını doğrudan anlatmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, kendilerini sıcak ilgiyle karşılayan, sorunlarını dinleyerek çözen Başkan Atilla'ya teşekkür etti. - DİYARBAKIR