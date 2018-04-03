Başkan Atilla'dan Afrin Gazisine Ziyaret

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Afrin'de gazi olan Suriyeli Mahir Cahmani'yi evinde ziyaret etti.

Afrin'de TSK tarafından düzenlenen Zeytin Dalı operasyonunda Özgür Suriye Ordusu saflarında savaşırken gazi olan Mahir Cahmani Ceylanpınar'da bulunan kardeşinin yanında yaşıyor. İki kolu ve ayaklarından yaralanan Cahmani'nin tedavisi devam ederken Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'da Cahmani'ye destek oluyor. Kardeşinin evinde Cahmani'yi ziyaret eden Başkan Atilla, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Türk askeri gibi ÖSO askerlerinin de fedakarca mücadele ettiğini ifade eden Başkan Atilla, Afrin operasyonunda Şehit olanlara rahmet, gazilere ise acil şifalar diledi. Başkan Atilla, "Afrin Gazisi Mahir Cahmani kardeşimizi ziyaret ettik. Kendisi Afrin'de Özgür Suriye Ordusu saflarında savaşmış ve gazi olmuş. Mahir kardeşimiz Afrin'in alınmasında askerimizle beraber omuz omuza mücadele etmiş. Şu anda Ceylanpınar'da kardeşinin evinde ve tedavi görüyor. Biz de kendisini ziyarete geldik. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yüce Allah kendisine acil şifalar versin. Dinimiz ve vatanımız için can veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum" dedi.

Afrin zaferinin bir başlangıç olduğunu vurgulayan Başkan Atilla, "Bugün Mahir Kardeşimiz yaralanarak gazi oldu, Afrin de çakal it sürülerinden alınmış oldu. Bu zafer Afrin'le de sınırlı kalmayacak Allah'ın izniyle nerede bir it sürüsü varsa inlerine girecek ve terör odaklarını sınırımızdan temizleyeceğiz. Hiç kimsenin topraklarımız üzerinde plan yapmasına izin vermeyeceğiz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan başımızda olduğu sürece bizler onun arkasındayız. Çanakkale'de kimlerle savaştıysak bugün yine onlarla savaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Afrin gazisi Mahir Cahmani de yardım ve desteklerinden dolayı Menderes Atilla'ya teşekkür ederek, "Özgür Suriye Ordusu saflarında Afrin'de savaştım. Gazi olduktan sonra Ceylanpınar'da yaşayan kardeşimin yanına geldim ve tedavim burada devam ediyor. Belediye Başkanı Menderes Atilla bana sahip çıktı, evime geldi. Özgür Suriye Ordusu olarak Recep Tayyip Erdoğan ve Menderes Atilla biz Suriyelilere sahip çıkıyorlar. Türkiye'den Allah razı olsun" diye konuştu. - ŞANLIURFA