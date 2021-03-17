Başkan Atila Aydıner'in gururla dolu 10 yılı
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Başkan Atila Aydıner'in gururla dolu 10 yılı

17.03.2021 10:29 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:33
Başkan Atila Aydıner'in gururla dolu 10 yılı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, 16 Mart 2011 yılında başladığı başkanlık görevinde 10 yılı arkasında bıraktı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, 16 Mart 2011 yılında başladığı başkanlık görevinde 10 yılı arkasında bıraktı. Bugüne kadar hayata geçirdiği onlarca mega proje ile Bayrampaşa'nın aurasını büyük ölçüde değiştiren ve ilçeye yeni bir kimlik kazandıran Başkan Aydıner, "Bizim en büyük sevdamız Bayrampaşa'mız. Proje ve hizmetlerle dolu 10 yılı arkamızda bıraktık. Biz halkımızın efendisi değil, hizmetkarı olmakla hep gururlandık. Ancak İstanbul'un parlayan yıldızı Bayrampaşa'mız için durmuyoruz ve sizlerle birlikte bu kutlu yolda yürümeye devam ediyoruz. Halkımız ve ilçemiz için daha yapacak çok işimiz var" dedi.

16 Mart 2011 yılında Bayrampaşa'da belediye başkanlığı koltuğuna oturan Atila Aydıner, büyük hizmetler, mega projeler ve başarılarla dolu 10 yılı arkasında bıraktı. Bayrampaşa ismiyle adeta bütünleşen, sevecen ve babacan tavırlarıyla 7'den 70'e herkesin gönlüne girmeyi başaran Atila Aydıner, bugüne kadar onlarca mega projeye imza attı. Başkan Aydıner, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, kültürde, sanatta, sporda, kent estetiğinde ve kent mimarisindeki örnek projeleriyle Bayrampaşa'nın değerine değer kattı.

"En Büyük Sevdamız Bayrampaşa'mız"

En büyük sevdasının Bayrampaşa olduğunu belirten Başkan Atila Aydıner, "Her şey bir sözle başladı ve büyük bir sevda ile devam ediyor. Bayrampaşalı komşularımız, gençlerimiz, yaşlılarımız, engellilerimiz, öğrencilerimiz, esnafımız ve çocuklarımız bizim en büyük sevdamız" dedi.

Doğrudan, haktan ve eşitlikten hiç vazgeçmediklerinin altını çizen Başkan Aydıner, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bayrampaşa'nın bir evladı olarak ilçemize hizmet yolunda acısıyla tatlısıyla gururla dolu 10 yılı arkamızda bıraktık Halkımızın efendisi değil, hizmetkarı olmakla hep gururlandık. Canla başla çalıştık; eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, kültürde, sanatta, sporda, kent estetiğinde ve kent mimarisinde arkamızda iz bırakan mega projelere imza attık. Proje üstüne proje geliştirerek ilçemizin değerine değer kattık. Tüm bunları sizlerin desteği ile başardık. Tabii bitti mi? Hayır. Hedef 2023 İstanbul'un parlayan yıldızı Bayrampaşa'mız için durmuyoruz ve sizlerle birlikte bu kutlu yolda yürüyoruz. Halkımız ve ilçemiz için daha yapacak çok işimiz var. Allah, yar ve yardımcımız olsun. Selam, sevgi ve saygılarımla." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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