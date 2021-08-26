Başkan Atay ve belediye personelleri, zafer için yürüdü
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Başkan Atay ve belediye personelleri, zafer için yürüdü

Başkan Atay ve belediye personelleri, zafer için yürüdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Büyük Taarruz anısına her yıl düzenlenen 'Zafer Yürüyüşü'ne bu yıl Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, belediye çalışanları ile birlikte katıldı.

Büyük Taarruz anısına her yıl düzenlenen 'Zafer Yürüyüşü'ne bu yıl Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, belediye çalışanları ile birlikte katıldı.

Atatürk ve silah arkadaşlarının düşman kuvvetlerine karşı başlattıkları genel saldırı anısına yapılan yürüyüşte, Başkan Atay'a eşi Güneş Atay ve belediye çalışanları eşlik etti. 25 Ağustos Çarşamba günü belediye hizmet binasının önünde yapılan uğurlama ile yola çıkan katılımcılar, aynı gün saat 21.00'de Zafer Yürüyüşü'ne başladı. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde başlayan 18 kilometrelik yürüyüş, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kazanıldığı Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde sona erdi.

Büyük zafer anısına her yıl düzenlenen etkinliğe bu yıl Efeler Belediyesi olarak katıldıklarını söyleyen Başkan Atay, "99 yıl önce Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman askerlerimiz bu zorlu yolculuğa bağımsızlık ateşi vücutlarının her hücresini ısıtırken çıktılar. Onlar bizim gibi spor ayakkabılarla asfalt zeminde yürümediler, bin bir zorlukla ilerlediler. Eskimiş ayakkabılarıyla dağ-taş denemeden vatanımızı, hürriyetimizi ve cumhuriyetimizi bizlere armağan ettiler. Onların anısını sonsuza kadar yaşatmak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu. - AYDIN

Başkan Atay ve belediye personelleri, zafer için yürüdü
Başkan Atay ve belediye personelleri, zafer için yürüdü
Başkan Atay ve belediye personelleri, zafer için yürüdü
Başkan Atay ve belediye personelleri, zafer için yürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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