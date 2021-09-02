Başkan Atay tırmanma duvarını Efeler'e kazandırdı
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Başkan Atay tırmanma duvarını Efeler'e kazandırdı

Başkan Atay tırmanma duvarını Efeler'e kazandırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek ülkedeki olimpik standartlarda açık havadaki tek tırmanma duvarını ilçeye kazandırdı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek ülkedeki olimpik standartlarda açık havadaki tek tırmanma duvarını ilçeye kazandırdı. Başkan Atay, "Hedefimiz uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapmak, milli ve olimpik sporcu yetiştirmek" dedi.

Başkan Atay'ın göreve gelmesiyle birlikte adeta bir açık hava etkinlik merkezi haline getirilen Pınarbaşı Mesire Alanı, farklı dış mekan aktiviteleri ile zenginleşiyor. İlçenin yeni cazibe mekanı Pınarbaşı Mesire Alanı'na Efeler Belediyesi tarafından olimpik tırmanma duvarı yapıldı. 15 metrelik hız ve lider tırmanış duvarlarından oluşan olimpik standartlara sahip tırmanma duvarını, bu spora ilgi duyan, 4 yaşından itibaren herkes kullanabilecek. Çocukların motor becerilerinin gelişimine de katkı sağladığı bilinen tırmanma duvarında, lisanslı sporcular da yetiştirilecek.

Efeler'de sporcular yetişecek

Türkiye Dağcılık Federasyonu Duvar Denetleme Komisyonu Üyesi Spor Tırmanış Milli Takım Antrenörü Yahya Koç'u Efeler'e geldi. Duvarı denetleyen Türkiye Dağcılık Federasyonu Duvar Denetleme Komisyonu Üyesi Koç, tırmanma duvarının standartlara uygun olduğunu belirtti. Tırmanış sporunun oldukça güvenli bir spor dalı olduğuna dikkati çeken Yahya Koç, "Bu duvarın Efeler halkının kullanımına açılması ile birlikte yeni sporcular yetişecek. Aydın'da ilk kez böyle bir duvar yapılıyor ve ilk tırmanışı da bugün gerçekleştirdik. Yapılacak olan antrenmanlarla birlikte Türkiye şampiyonalarına, spor tırmanış yarışmalarına sporcular yetiştirilecek. Başarılı olanlar ülkemizi dünyada temsil edecek" dedi.

Federasyonunun denetiminden geçti

Tırmanış sporu hakkında da bilgiler paylaşan Koç, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sporu üç ana disiplin oluşturuyor. Bunlardan bir tanesi lider tırmanışı. Yükseklik en az 12 metre olmak zorunda. Hız duvarı ise 15 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğinde olması gerekiyor. Üçüncüsü ise küçük kaya tırmanış. Üç tırmanışın da uluslararası camiada yarışmaları yapılıyor. Tüm dünyada standart olan budur. Buradaki duvar 15 metre, genişlik ise 10 metre ve bu bizim için yeterli. Efeler'deki hız duvarı Türkiye'de açık alanda yapılan ilk tırmanış duvarı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ı, bu spora değer verip, halka kazandırdığı için teşekkür ediyorum." - AYDIN

Başkan Atay tırmanma duvarını Efeler'e kazandırdı
Başkan Atay tırmanma duvarını Efeler'e kazandırdı
Başkan Atay tırmanma duvarını Efeler'e kazandırdı
Başkan Atay tırmanma duvarını Efeler'e kazandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Atay tırmanma duvarını Efeler'e kazandırdı - Haberler Spor
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