Başkan Atay şehit annelerini unutmadı
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Başkan Atay şehit annelerini unutmadı

Başkan Atay şehit annelerini unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Anneler Günü'nde şehit annelerini unutmadı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Anneler Günü'nde şehit annelerini unutmadı.

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla Efeler'de yaşayan şehit annelerini ziyaret ederek, kendilerine çiçek hediye etti. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehit ailelerinin bir ihtiyacı olup olmadığını da sorarak, ailelere Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın selam ve sevgilerini iletti.

Ülkenin bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyet uğruna şehit olan kahraman askerlerin Türk milletinin onuru olduğunu ifade eden Başkan Atay, "Onurumuza sahip çıkmak da bizlerin namus borcudur. Şehit anneleri, şehit aileleri bizim baş tacımız. Bu ülke için can veren kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ve ailelerine sabır diliyoruz. Anneler Günü'nde evlatlarını vatan uğruna toprağa veren annelerimizin yanlarında olduğumuzu göstermek, yüzlerini gülümsetmek istedik. Bir gün değil, her gün aklımızdasınız. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun." dedi.

Efeler'deki şehit anneleri, kendilerini hatırlayan Başkan Atay'a nazik hediyeleri için teşekkür etti. - AYDIN

Başkan Atay şehit annelerini unutmadı
Başkan Atay şehit annelerini unutmadı
Başkan Atay şehit annelerini unutmadı
Başkan Atay şehit annelerini unutmadı
Başkan Atay şehit annelerini unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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