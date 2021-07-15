Başkan Atay kurban kesim yerlerini inceledi
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Başkan Atay kurban kesim yerlerini inceledi

Başkan Atay kurban kesim yerlerini inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban kesim alanlarında incelemelerde bulundu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban kesim alanlarında incelemelerde bulundu.

Efeler Belediyesi Çeştepe Hayvan Pazarı'nda denetimlerde bulunan Başkan Atay, birim müdürlerine, vatandaşların sağlıklı bir şekilde kurban kesim alanlarını kullanmalarını sağlamak ve bayram sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gerekli talimatları verdi. Çeştepe Hayvan Pazarı'ndaki kurban satıcılarıyla da sohbet eden Atay, sağlıklı ve huzurlu bir bayram diledi. - AYDIN

Başkan Atay kurban kesim yerlerini inceledi
Başkan Atay kurban kesim yerlerini inceledi
Başkan Atay kurban kesim yerlerini inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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