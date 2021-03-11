Başkan Atay, Kılıçdaroğlu ile görüştü
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Başkan Atay, Kılıçdaroğlu ile görüştü

11.03.2021 13:14 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:21
Başkan Atay, Kılıçdaroğlu ile görüştü

Kardeş şehir Uşak'ın Sivaslı ilçesine giden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Sivaslı Belediyesi'ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Kardeş şehir Uşak'ın Sivaslı ilçesine giden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Sivaslı Belediyesi'ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Geçtiğimiz aylarda belediye meclisi kararıyla kardeş şehir ilan edilen Uşak'ın Sivaslı Belediyesi'ne giden Başkan Atay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Uşak'ta görüştü. Gerçekleştirilen ziyarette CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu Efeler'e davet eden Başkan Atay, CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağababa ve Ali Öztunç'la da görüştü.

Ziyaret ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Atay, paylaşımında "Kardeş Şehrimiz Uşak Sivaslı'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşıladık. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcılarımız Ali Öztunç, Sayın Veli Ağbaba ve CHP İstanbul Milletvekilimiz Sayın Erdoğan Toprak ile bir araya geldik" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Başkan Atay, Kılıçdaroğlu ile görüştü
Başkan Atay, Kılıçdaroğlu ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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