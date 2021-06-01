Başkan Atay kekik hasadına katıldı
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Başkan Atay kekik hasadına katıldı

Başkan Atay kekik hasadına katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler Belediyesi tarafından Şahnalı Mahallesi'nde yetiştirilen kekiklerin hasadını yaptı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler Belediyesi tarafından Şahnalı Mahallesi'nde yetiştirilen kekiklerin hasadını yaptı.

Şahnalı Mahallesi'nde atıl durumdaki tarım arazisini üretime açan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kekiklerin hasadını bölgedeki kadın üreticilerle birlikte başlattı.

Efeler'deki mahalle muhtarları, Efeler Belediye Meclis Üyeleri ve Şahnalılı üreticiler ile kekik tarlasında buluşan Başkan Atay, "Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da kekiklerimizden çok iyi verim almayı bekliyoruz. 9 dönüm arazi üzerinde yetiştirdiğimiz kekiklerin hasadı gerçekleştirildikten sonra kekikler tartılacak. Kekiklerden ne kadar verim aldığımız ve ne kadar ekonomik gelir elde ettiğimiz tüm Efeler halkımızla, özellikle de bu bölgede yaşayan üreticilerimizle paylaşılacak. Böylece isteyen vatandaşlarımız kendi tarlalarına göre sonucu öngörerek üretime başlayabilecek. Kekik çok değerli ve şifalı bir bitki. Kekiğin çayı, baharat olarak kurusu, suyu, yağı gibi çok farklı şekillerde kullanılabiliyor. Üreticilerimizi alternatif ürünlere teşvik etmek ve onlara örnek olmak istedik. Vatandaşlarımızın ekonomik gelir düzeyini ve refah seviyesini artırmak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Başkan Atay hasadın ardından, muhtarlar ve bölge halkı ile sohbet edip, talepleri dinledi. - AYDIN

Başkan Atay kekik hasadına katıldı
Başkan Atay kekik hasadına katıldı
Başkan Atay kekik hasadına katıldı
Başkan Atay kekik hasadına katıldı
Başkan Atay kekik hasadına katıldı
Başkan Atay kekik hasadına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Atay kekik hasadına katıldı - Haberler Ekonomi
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