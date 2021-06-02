Başkan Atay, kademeli normalleşme dönemi için tedbirleri arttırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Atay, kademeli normalleşme dönemi için tedbirleri arttırdı

Başkan Atay, kademeli normalleşme dönemi için tedbirleri arttırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Efeler Belediyesi 1 Haziran itibariyle kademeli normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte Efeler'de salgınla mücadele çalışmalarına hız verdi.

Efeler Belediyesi 1 Haziran itibariyle kademeli normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte Efeler'de salgınla mücadele çalışmalarına hız verdi. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kapılarını yeniden misafirlerine açan Efeler Belediyesi'ne ait işletmelerde temizlik, çevre düzenleme ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildiğini kaydetti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında açılan, yemek ve kafeterya hizmeti verilen belediye bünyesindeki işletmelerde Efeler Belediyesi tarafından kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ağaç budama ve çevre düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdiği işletmelerde, Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler düzenli olarak sürdürdüğü dezenfeksiyon çalışmalarını hızlandırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları ise kapılarını yeniden misafirlerine açan Efeler Belediyesi Menderes Parkı, Manolya Park ve Pınar Başı Mesire Alanı'nı temizledi.

Efeler halkını maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde Efeler Belediyesi olarak her türlü temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürmeye devam ederken, normalleşme sürecinde misafir ağırlamaya başlayan işletmelerimizde de Korona virüs tedbirlerine yönelik olağanüstü çaba sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızın da tedbirli olmalarını ve maske, mesafe, hijyen kurallarına gösterdikleri duyarlılıklarına devam etmelerini diliyoruz" dedi. - AYDIN

Başkan Atay, kademeli normalleşme dönemi için tedbirleri arttırdı
Başkan Atay, kademeli normalleşme dönemi için tedbirleri arttırdı
Başkan Atay, kademeli normalleşme dönemi için tedbirleri arttırdı
Başkan Atay, kademeli normalleşme dönemi için tedbirleri arttırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

CHP'li Murat Emir'den tartışma yaratacak iddia: Korona hastalarına tarihi geçmiş ilaçlar veriliyor
CHP'li Murat Emir'den tartışma yaratacak iddia: Korona hastalarına tarihi geçmiş ilaçlar veriliyor
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 7 bin 112 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 7 bin 112 yeni vaka tespit edildi
Hafta içi 22.00­-05.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sosyal medyada tartışma yarattı
Hafta içi 22.00­-05.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sosyal medyada tartışma yarattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Antony Blinken Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Ebru Gündeş Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Ozan Tufan Okay Yokuşlu Roland Garros Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Atay, kademeli normalleşme dönemi için tedbirleri arttırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 16:13:16. #1.16#

title