Başkan Atay'ın 2 yıllık faaliyetleri video ile anlatıldı
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Başkan Atay'ın 2 yıllık faaliyetleri video ile anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Atay'ın 2 yıllık faaliyetleri video ile anlatıldı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın göreve geldiği günden bu yana geçen 2 yıllık çalışmalarını konu alan video hazırlandı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın göreve geldiği günden bu yana geçen 2 yıllık çalışmalarını konu alan video hazırlandı.

Efeler Belediyesi'nin internet televizyonu Efeler Belediyesi TV, 31 Mart yerel seçimlerinin 2'nci yılı dolayısıyla, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın verdiği sözleri hayata geçirmesini konu alan video hazırladı. Efeler Belediyesi'nin ve Başkan Atay'ın resmi sosyal medya hesapları ile Efeler Belediyesi TV'nin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan video kısa zamanda bir çok sosyal medya kullanıcısına ulaştı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, göreve geldiği günden bu yana geçen 2 yıllık sürede, Efeler halkına seçimden önce verdiği vaatlerin büyük bir kısmını gerçekleştirdi. Başkan Atay'ın, kadın, çocuk, genç, yaşlı ve engelli gibi neredeyse toplumun her kesimini içeren projelerini, başkanlığının ilk iki yılında hayat bulması söz konusu videoda coşkulu bir kurgu ile anlatıldı. Atay'ın seçimden önce verdiği vaatlerin kısa zamanda hayat bulması, Efeler halkının beğenisini topladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Geçtiğimiz iki yılda verdiğimiz sözleri tutmak kadar sizlerden gelen istek ve önerileri gerçekleştirmek de en büyük önceliğimiz oldu. Verdiğimiz sözlerden çok daha fazlasını hayata geçirmiş olmanın gururu ve halkımızın desteğini hissetmenin coşkusu ile çalışmaya devam ediyoruz. Teşekkürler Efeler" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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