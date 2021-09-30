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Başkan Atay, İmamoğlu ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Atay, İmamoğlu ile bir araya geldi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen Belediye Başkanları İstanbul Programı'nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

EFELER, AYDIN (İHA) - Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen Belediye Başkanları İstanbul Programı'nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Eylül - 2 Ekim 2021 CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi öncesinde belediye başkanları düzenlenen program ile bir araya geldi. Programa Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay da katıldı.

Başkanlar, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve İBB'li üst düzey yöneticiler eşliğinde; Hasanpaşa Gazhane Müze Binası ve Gazhane Tiyatrosu, Dudullu - Bostancı Metro Hattı, İSTAÇ Katı Atık Merkezi Yakma ve Enerji Üretim Tesisi ile Kemerburgaz Kent Ormanı'nda yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katılımcılar onuruna verilen akşam yemeğinde belediye başkanları ile buluştu. Başkan İmamoğlu'nun sunumunun ardından geçilen yemek sonrasında İBB Kent Orkestrası tarafından verilen konser ile program sona erdi. - AYDIN

Başkan Atay, İmamoğlu ile bir araya geldi

Başkan Atay, İmamoğlu ile bir araya geldi

Başkan Atay, İmamoğlu ile bir araya geldi

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