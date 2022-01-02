Başkan Atay, Efelerli çocuklarla buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Atay, Efelerli çocuklarla buluştu

Başkan Atay, Efelerli çocuklarla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay Matematik ve Bilim Parkı'nda Efelerli çocuklarla bir araya geldi.

EFELER, AYDIN (İHA) - Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay Matematik ve Bilim Parkı'nda Efelerli çocuklarla bir araya geldi.

Başkan Atay, eşi Güneş Atay ile birlikte Efeler Belediyesi'nce Kemer Mahallesi'nde hizmete giren Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'nı ziyaret etti. Burada Efelerli çocuklarla buluşan Başkan Mehmet Fatih Atay, vatandaşlarla da sohbet edip, talepleri dinledi.

Yeni yılın ilk Pazar gününü Matematik ve Bilim Parkı'nda çocuklarla geçiren Başkan Atay, parkta çekilen kareleri resmi sosyal medya hesaplarında paylaşarak, "Hem öğrenen hem eğlenen çocukların mutluluklarına ortak olduk" dedi. - AYDIN

Başkan Atay, Efelerli çocuklarla buluştu

Başkan Atay, Efelerli çocuklarla buluştu

Başkan Atay, Efelerli çocuklarla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title