Başkan Atay'dan öğrencilere sürpriz ziyaret
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Mehmet Fatih Atay, Efeler, Güncel

Başkan Atay'dan öğrencilere sürpriz ziyaret

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nu ziyaret etti.

12.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:46
Başkan Atay'dan öğrencilere sürpriz ziyaret

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nu ziyaret etti. Öğrencilere Efeders programının şifreleri ile birlikte hikaye kitabı hediye eden Başkan Atay, çocuklara birlikte film izleme sözü verdi.


Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, eğitime destek vermeyi sürdürüyor. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nu ziyaret edip öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelen Başkan Atay, belediyenin ücretsiz online eğitim sistemi Efeders'e giriş şifrelerini ve Efeler Belediyesi Kültür Yayınları'ndan çıkan Mustafa Ünver'in "Afrodisias'tan Tralleis'e" isimli öykü kitabını çocuklara hediye etti.


Öğrencilere yaptığı konuşmada, okuma alışkanlığı edinerek bilgi sahibi olabilmeleri için kitap hediye ettiklerini ifade eden Başkan Atay, belediyenin önemli eğitim projelerinden biri olan Efeders sistemini de "Şimdi sizlere vereceğimiz internet şifreleri ile 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıfların tüm derslerini izleyebileceksiniz, bundan iyi yararlanmanızı istiyorum" diyerek tanıttı.


Her hafta çarşamba gününü öğrencilerle film izleme etkinliğine ayıran Başkan Atay, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencilerine de birlikte film izleme sözü verdi. Etkinlik sonunda çekilen hatıra fotoğrafında çocuklar, "En büyük başkan bizim başkan" tezahüratlarında bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Manşet

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