Başkan Atay'dan müzisyenlere destek
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Başkan Atay'dan müzisyenlere destek

24.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:45
Başkan Atay'dan müzisyenlere destek

Efeler Belediye Başkanı Başkan Atay, korona virüs salgını kapsamında uygulanan kısıtlamalar dolayısıyla işsiz kalan müzisyenlere sahip çıktı.

Efeler Belediye Başkanı Başkan Atay, korona virüs salgını kapsamında uygulanan kısıtlamalar dolayısıyla işsiz kalan müzisyenlere sahip çıktı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçede korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirlerin yanı sıra, pandemi döneminin zorlu koşullarında çalışan vatandaşlarla birlikte mesleklerini yapamayan vatandaşlara da verdiği destekle Efeler halkının takdirini topluyor. Efeler Belediyesi pandemi döneminde ilçede kapatılan mekanlar ve iptal edilen düğünler sebebiyle mesleklerini yapamayıp maddi zorluk yaşayan müzisyenlere gıda paketi yardımında bulundu.

Efeler Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi Efe Masa ekiplerinin; maske, hijyen ve mesafe gibi tüm tedbirleri alarak gerçekleştirdiği gıda paketi dağıtımında, Efelerli müzisyenler, Başkan Atay'a teşekkür etti. - AYDIN

Başkan Atay'dan müzisyenlere destek
Başkan Atay'dan müzisyenlere destek
Başkan Atay'dan müzisyenlere destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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