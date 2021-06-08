Başkan Atay'dan kursiyerlerin gelir elde edebilmelerine katkı
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Başkan Atay'dan kursiyerlerin gelir elde edebilmelerine katkı

Başkan Atay'dan kursiyerlerin gelir elde edebilmelerine katkı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Efeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında 'Hayat Boyu Öğrenme' faaliyetleri kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Efeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında 'Hayat Boyu Öğrenme' faaliyetleri kapsamında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, Efeler Belediyesi kursiyerlerin gelir elde edici çalışmalarına katkı sağlayacak.

Efeler Belediyesi ile Efeler Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde verilecek kurs, açılacak eğitim, seminer, rehberlik, etkinlik, üretim, kurs ve diğer faaliyetlerle vatandaşların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla imzalanan protokol kapsamında, Efeler Belediyesi; kursiyerlerin gelir elde edici çalışmalarına katkı sağlayacak. Efeler Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Ben çok şanslıyım çünkü ufku açık bürokratlarla çalışıyorum. Kendilerine çok teşekkür ederim. Bu protokol meslek edinmek ile ilgili fakat meslek edinen vatandaşlarımızın para kazanabilmeleri için gerekli ortamı da sağlayabilmek gerekiyor. Bundan da sizler sorumlusunuz. Bize proje getireceksiniz, biz de her türlü maddi katkıyı yapacağız ve o insanların elde ettikleri meslek becerilerini kazanca dönüştürmelerini ve özgürce, mutlu, refah içinde yaşamalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu anlayışa sahip çıktıkları için Aydın İl Milli Eğitim Müdürü, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü'ne çok teşekkür ederim" dedi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a eğitime verdiği destek ve katkılar için teşekkür ederek, "Belediyeler ile milli eğitim müdürlükleri, eğitim anlamında birbirini desteklemesi gerekiyor. Efeler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Atay, bizlere bu imkanı sunuyor. Efelerdeki vatandaşlarımıza bir nebze faydalı olabilirsek bu bizim için büyük bir mutluluk. Amacımız insanlara dokunabilmek ve aile ekonomilerine katkı sunabilmek. Bu amaçla Efeler Belediyesi ile Efeler İlçe Milli eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezimiz arasında işbirliği protokolü imzaladık. İnşallah vatandaşlarımıza çeşitli imkanları birlikte sunacağız" diye konuştu.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, düzenlenen protokolün tüm Efeler ilçesine hayırlar getirmesini dileyerek, "Bu işbirliği protokolünden tüm ilçe halkımızın istifade etmesini canı gönülden diliyorum. Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'ın bu konudaki katkılarından dolayı, şu ana kadar gösterdiği ve bundan sonra da göstereceği destek ve katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aytekin Sezgin ise Hayat Boyu Öğrenme Faaliyetleriyle ilgili Efeler genelinde yaşayan vatandaşlara yönelik halk eğitim merkezi müdürlüğü koordinasyonunda açılacak olan kurslar, verilecek olan; eğitimler, seminerler, etkinlikler, üretim ve diğer faaliyetlerle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere işbirliği protokolü imzalandığını belirterek, "Bu protokol kapsamında Efeler Belediyemizin bizlere sunacağı imkanlar, verecek olduğu destekler çerçevesinde 3 bin 620 adet kurs çeşitliliğinden uygun olan kurslarımızı vatandaşlarımızla buluşturmaya çalışacağız. Belediyemizin İnsan Kaynaklarının da eğitim ihtiyaçlarını karşılama noktasında her türlü kursu açmak için Efeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü eğitim vermeye hazırdır" dedi. - AYDIN

Başkan Atay'dan kursiyerlerin gelir elde edebilmelerine katkı
Başkan Atay'dan kursiyerlerin gelir elde edebilmelerine katkı
Başkan Atay'dan kursiyerlerin gelir elde edebilmelerine katkı
Başkan Atay'dan kursiyerlerin gelir elde edebilmelerine katkı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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