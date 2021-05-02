Başkan Atay'dan işçilere ikramiye müjdesi
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Başkan Atay'dan işçilere ikramiye müjdesi

Başkan Atay'dan işçilere ikramiye müjdesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçilerin bayramını kutlayarak, ikramiye müjdesi verdi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçilerin bayramını kutlayarak, ikramiye müjdesi verdi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde görevinin başında olan işçileri ziyaret ederek Efeler Belediyesi'nin Kocagür Mahallesi'nde bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde belediye personeli ile bir araya geldi. Pandemi döneminin getirdiği zorluklara ve düşen gelirlere rağmen Efeler Belediyesinde çalışan hiçbir personelin özlük haklarından bir kayba uğramadığını vurgulayan Başkan Atay, "Korona virüsün ülkemizde görüldüğü geçtiğimiz yıl mart ayında, hamile, kronik rahatsızlığı olan ve 12 yaş altında çocuğu olan anneleri ücretli izne çıkardık. Normalleşmeden sonra ise esnek mesai yaptırdık ve hem maaşlarından hem de özlük haklarından hiçbir kayba uğramadılar. Çalışanlarımızı ücretsiz izne çıkarmak bir yana, bu zor şartlarda görevlerinin başında oldukları için onlara ikramiye veren bir belediye olduk. Bundan sonra da emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Pandemi dönemi sonunda işçilere ikramiye müjdesi veren Başkan Atay, "Sizler Efeler Belediyesi personeli olarak bu zorlu süreçte her zaman Efelerli vatandaşlarımızın sağlığı için yoğun mesai harcadınız. Pandemi döneminin başlangıcında verdiğimiz ikramiye, biliyorum ki sizin gibi cefakar, canla başla çalışan kardeşlerimizin alın terinin karşılığı değil. Bütçemizin el verdiği şekilde bu dönemin sonunda da sizlere tekrar ikramiye vermeye söz veriyorum. Ben birilerini işten çıkartarak sizlere ikramiye vermeyi doğru bulmadığım gibi, kendi ahlakıma da yakıştıramam. Hepimiz birlikte üreteceğiz ve bunu da hakça paylaşacağız. Bu anlayış çerçevesinde görevimi sürdürüyorum. Sizler de bu anlayış çerçevesinde çalışıyorsunuz. Sizlerden çok memnunum. Hepinize çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününüz kutlu olsun" diye konuştu. - AYDIN

Başkan Atay'dan işçilere ikramiye müjdesi
Başkan Atay'dan işçilere ikramiye müjdesi
Başkan Atay'dan işçilere ikramiye müjdesi
Başkan Atay'dan işçilere ikramiye müjdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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