Başkan Atay'dan ikinci ücretsiz psikolojik destek merkezi

EFELER, AYDIN (İHA) - İnsan odaklı projelerini art arda hayata geçiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efelerlilerin ücretsiz psikolojik destek alabilecekleri ilçedeki ikinci merkezi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

İlki Hasanefendi Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl Şubat ayında hizmete giren Kadın Aile Çocuk Psiko-Sosyal Destek Merkezi'nin ikincisi Zafer Mahallesi'nde açılacak. Merkez de Beslenme Danışmanlığı hizmeti de verilecek. Efeler Belediyesi tarafından yalnızca kadınların hizmetine açılan ve Aydın'da bir ilk olma özelliği taşıyan Hanımevi'nin üst katı, Kadın Aile Çocuk Psiko-Sosyal Destek ve Beslenme Danışmanlığı Merkezi olarak hayat bulacak. - AYDIN

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