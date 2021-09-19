Başkan Atay'dan gazilere çiçek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Atay'dan gazilere çiçek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Atay'dan gazilere çiçek

Efeler Belediyesi 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, gazileri evlerinde ziyaret ederek, çiçek hediye etti.

Efeler Belediyesi 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, gazileri evlerinde ziyaret ederek, çiçek hediye etti.

Gaziler günü, tüm yurtta olduğu gibi Efeler'de de kutlandı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Mustafa Kemal Atatürk'e "Mareşal" rütbesi ile "Gazi" unvanının verilişinin yıl dönümünde, ilçedeki gazileri unutmadı.

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Başurgan ile zabıta ekipleri, gazileri evlerinde ziyaret ederek, kendilerine lavanta hediye etti. Ekipler, gazilerin ve yakınlarının bir ihtiyacı olup olmadığını da sorarak, ailelere Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın selam ve sevgilerini iletti. Efeler'deki gaziler, bu özel günde kendilerini unutmayan Başkan Atay'a nazik hediyeleri için teşekkür ederek, "Başkanımız Mehmet Fatih Atay'ın desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz. Biliyoruz ki başkanımızın eli daima omzumuzda. Kendisinden Allah razı olsun" diye konuştular. - AYDIN

Başkan Atay'dan gazilere çiçek

Başkan Atay'dan gazilere çiçek

Başkan Atay'dan gazilere çiçek

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Rüya Tabirleri Murat Kurum Binali Yıldırım
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Eser Yenenler
Spor Domagoj Vida Marcao Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Sultan Selim Güzel Sözler Hulusi Akar Adnan Menderes Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Atay'dan gazilere çiçek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 16:56:40. #1.12#