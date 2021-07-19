Başkan Atay'dan Arife mesaisi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kurban Bayramı arifesinde Kemer ve Tellidede Mezarlıklarını ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet etti.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kurban Bayramı arifesinde Kemer ve Tellidede Mezarlıklarını ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Atay, Kurban Bayramı'na bir gün kala Çeştepe Hayvan Pazarı ve ilçedeki kurban kesim alanlarında da incelemelerde bulunup, hazırlıkları denetledi.

Efeler'deki Kemer ve Tellidede Mezarlıklarında, vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar sebebiyle büyük bir yoğunluk yaşandı. Efeler Belediyesi ekipleri, mezarlıklarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için arife günü de görev başındaydı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kemer ve Tellidede Mezarlıklarında vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Atay ile sohbet etme fırsatı yaşayan Efelerliler ise, mezarlıklara ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayıp, bayram öncesi mezarlıkların her türlü bakımını gerçekleştiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a teşekkür etti. Başkan Atay, şimdiden tüm vatandaşların bayramını kutlayıp, huzurlu bir bayram geçirmelerini dileyerek, "Efeler Belediyesi olarak, her zaman olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da 7/24 hizmetinizdeyiz. Hayırlı bayramlar dilerim" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı