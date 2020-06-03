Başkan Atay çalışmaları yerinde denetledi
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Başkan Atay çalışmaları yerinde denetledi

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, korona virüs salgınında normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte kent genelinde yapılan çalışmaları kontrol etti.

Başkan Atay çalışmaları yerinde denetledi
03.06.2020 10:45 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:48

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, korona virüs salgınında normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte kent genelinde yapılan çalışmaları kontrol etti.

Korona virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana ilçede yoğun çalışmalar gerçekleştiren Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, 1 Haziran 2020 tarihiyle resmen başlayan normalleşme sürecinde de boş durmuyor. Başkan Atay, Efeler Belediyesi çalışanlarının kent genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili denetimlerde bulundu.

Başkan Atay, Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kurban bayramı öncesinde Çeştepe Hayvan Pazarı'nda yapılacak yeni düzenlemeleri çalışmaların yapıldığı alanda kontrol etti. Normalleşme sürecinde korona virüsle mücadeleye durmaksızın devam ettiklerini belirten Başkan Atay, "Kurban bayramı öncesinde vatandaşlarımızın güvenli ve daha sağlıklı şekilde alışverişlerini yapabilmeleri için ekiplerimiz, hayvan pazarında yeni bir düzenleme yapıyor. Bayrama gönül rahatlığı ile girmek için tedbirlerimizi almaya şimdiden başladık. Pazar günü de Dalama Hayvan Pazarı'nda çalışmalarımızı tamamlayıp alışverişler için hazır hale getirdik. Efeler Belediyesi olarak bu süreçte de vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için her alanda en iyi hizmeti yerine getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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