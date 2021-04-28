Başkan Atay, belediyenin tarım arazilerini inceledi
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Başkan Atay, belediyenin tarım arazilerini inceledi

Başkan Atay, belediyenin tarım arazilerini inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Şevketiye Mahallesi'nde bulunan Efeler Belediyesi'ne ait tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Şevketiye Mahallesi'nde bulunan Efeler Belediyesi'ne ait tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Efeler Belediyesi'ne ait atıl durumdaki tarım arazilerini üretime açan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçedeki tarım ürünlerine ve onları yetiştiren çiftçilere verdiği önemle, bölge halkının takdirini topluyor. Göreve geldiği günden bu yana, kentin tarım ürünlerine katma değer kazandırmak ve üreticilerin ekonomik kazanç sağlaması için çaba harcayan Başkan Atay, çiçek ve ejder meyvesi seralarında yaptığı incelemede, "Efeler'in ikliminin tropik meyveler için elverişli olduğunu göstermek ve ejder meyvesini Efeler halkı ile buluşturmak istiyoruz. Aynı zamanda seramızda yetiştirdiğimiz 70 bin adet çiçeğimiz ile kent süslemelerindeki maliyeti en aza indiriyoruz" dedi.

Seradan sonra Şevketiye Mahallesi'ndeki belediyeye ait tarım arazisinde yetiştirilen şevketibostanları da inceleyen Atay, 2020 yılında Efeler Belediyesi tarafından ekimi yapılan şevketibostanların önümüzdeki ay hasadının tamamlanacağını bildirdi. - AYDIN

Başkan Atay, belediyenin tarım arazilerini inceledi
Başkan Atay, belediyenin tarım arazilerini inceledi
Başkan Atay, belediyenin tarım arazilerini inceledi
Başkan Atay, belediyenin tarım arazilerini inceledi
Başkan Atay, belediyenin tarım arazilerini inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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