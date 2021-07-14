Başkan Atay, Alanlı Mahalle halkıyla buluştu
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Başkan Atay, Alanlı Mahalle halkıyla buluştu

Başkan Atay, Alanlı Mahalle halkıyla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Alanlı Mahallesi'ne yaptığı ziyarette, mahalle halkının talep ve önerilerini dinleyip, mahalleye yapılacak yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Alanlı Mahallesi'ne yaptığı ziyarette, mahalle halkının talep ve önerilerini dinleyip, mahalleye yapılacak yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Pandemiden önce sık sık mahalle ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Atay, kademeli normalleşme ile birlikte saha çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Alanlı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Atay, Alanlı Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini yerinde dinledi.

Vatandaşlarla sohbet eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Alanlı Mahalle halkının taleplerini en kısa zamanda gerçekleştirmek için söz verdi. Başkan Atay, hayvancılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşların talebi üzerine, hayvanların otlatılması için Alanlı Mahallesi'nde bulunan Efeler Belediyesi'ne ait 36 dönüm arazinin Alanlı Mahalle Muhtarlığı'na verileceğini söyledi. Söz konusu araziye ise hayvanların otlayabileceği, mahallelinin istediği ot ekiminin Efeler Belediyesince yapılacağını ifade eden Atay, talep üzerine Alanlı İlkokulu'nun çevresinin de çit ile çevrileceğini belirtti.

Vatandaşların taleplerini ayrı ayrı dinleyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay şöyle konuştu:

"Bugün mesaiye Alanlı Mahallemizde başladım. Sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum. Alanlı için yapılması gereken ne varsa yapmaya hazırım. Her şeyi birlikte yapacağız. Taleplerinizi olabilecek en kısa zamanda gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" - AYDIN

Başkan Atay, Alanlı Mahalle halkıyla buluştu
Başkan Atay, Alanlı Mahalle halkıyla buluştu
Başkan Atay, Alanlı Mahalle halkıyla buluştu
Başkan Atay, Alanlı Mahalle halkıyla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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