Başkan Atay'a engelsiz yaşam teşekkürü
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Başkan Atay'a engelsiz yaşam teşekkürü

Aydın Engelliler Spor Kulübü Derneği, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a ziyarette bulundu.

Başkan Atay'a engelsiz yaşam teşekkürü
16.07.2020 15:32 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:36

Aydın Engelliler Spor Kulübü Derneği, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a ziyarette bulundu. Dernek yönetimi, Başkan Atay'a hizmete sunduğu 'engelsiz yaşam aracı' için teşekkür plaketi takdim etti.

Temel belediyecilik hizmetlerinin yanında sosyal belediyecilik anlayışının başarılı örneklerini de sergileyen Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, engelli bireyler için sunduğu hizmetlerle de takdirleri topluyor. Son olarak kentte ulaşım zorluğu yaşayan engelli vatandaşlar için haziran ayında engelsiz yaşam aracını hizmete sunan Başkan Atay'a, Aydın Engelliler Spor Kulübü Derneği yöneticileri ziyarette bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Balkım ve yönetim kurulu üyelerinin gerçekleştirdiği ziyarette Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'a, "Engellilerin ulaşımında kullanılan, almış olduğunuz hizmet aracı için teşekkür ederiz" yazılı plaket verildi.

Engelli vatandaşların sorunlarıyla ilgilenmenin başlıca görevlerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Atay, "Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Engelli vatandaşlarımıza Efeler'deki bütün engelleri kaldırma sözü vermiştik, bunun için çalışmaya devam ediyoruz. Engelsiz yaşam aracını uygulamaya koyduğumuz gün verdiğimiz sözlerden birini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadık. Çalışmalarımız sürecek. Bütün vatandaşlarımız için çözüm odaklı hizmetler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Uygulamadaki hizmet sayesinde Efeler'de yaşayan engelli vatandaşlar, resmi kurumlardaki işlemlerini ulaşım zorluğu yaşamadan gerçekleştirmek için 444 80 09 numaralı Efeler Belediyesi Çözüm Merkezi'ni arayıp randevu talebi oluşturarak engelsiz yaşam aracından ücretsiz faydalanabiliyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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