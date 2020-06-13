Başkan Atasoy: "Türkiye ve Libya tarih boyunca köklü ilişkilere sahiptir"
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Başkan Atasoy: "Türkiye ve Libya tarih boyunca köklü ilişkilere sahiptir"

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Türkiye-Libya ilişkilerini değerlendirdi.

Başkan Atasoy:
13.06.2020 15:44 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:49

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Türkiye-Libya ilişkilerini değerlendirdi. Atasoy, iki ülkenin tarih boyunca köklü ilişkilere sahip olduğuna dikkat çekti. Başkan Atasoy, "Libya Devleti'nin, Türkiye tarafından hemen tanınmasından sonra tesis edilen diplomatik ilişkilerle yeniden ivme kazanmıştır" dedi.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Türkiye ve Libya ilişkilerini değerlendiren bir açıklama yaptı. Türkiye'nin Libya halkıyla yüzyıllara dayanan köklü ilişkilere sahip olduğuna dikkat çekerek, Libya ve Türk halkları arasında ilişkilerin Osmanlı döneminde başladığını belirtti. İki devletin tarih boyunca birbirleri ile yakın ilişkiler içinde olduğuna dikkat çeken Başkan Atasoy, "24 Aralık 1951 tarihinde kurulan Libya Devleti'nin, Türkiye tarafından hemen tanınmasından sonra tesis edilen diplomatik ilişkilerle yeniden ivme kazanmıştır. Libya'yla ilişkilerimiz Libya'da kalıcı barış, istikrar ve güvenliğin sağlanmasına katkı sağlanması ve karşılıklı yarar temelinde mümkün olan tüm alanlarda geliştirilmektedir. Bu çerçevede, Ulusal Mutabakat Hükümeti ile 27 Kasım 2019 tarihinde "Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması" ile "Güvenlik ve Askeri İşbirliği" Mutabakat Muhtıraları imzalanmıştır" dedi.

"Türkiye, Libya'da ortaya çıkan diyalog sürecini desteklemiştir"

Türkiye'nin Libya ile ortaya çıkan diyalog sürecini desteklediğini ve sürecin sonunda Libya Siyasi Anlaşmasını imzalandığına ifade eden Başkan Atasoy, "Sayın Bakanımızın katıldığı törende Libya Siyasi Anlaşması imzalanmıştır. İki yıllık bir geçiş dönemi öngören Anlaşma uyarınca kurulan Başkanlık Konseyi (BK) 2016 Mart ayında görevine başlamıştır. Başkanlık Konseyi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2259 sayılı kararıyla ülkenin tek meşru icra organı olarak tanınmıştır. Başkanlık Konseyi'ni karargahında ziyaret eden ilk ülke Türkiye olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımıza Dışişleri bakanımıza ve Libya Ankara büyükelçisi ekselanslarına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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