Başkan Atasoy'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
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Dünya Kadınlar Günü, Güncel

Başkan Atasoy'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, yayınladığı mesaj ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

08.03.2020 13:01 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:02
Başkan Atasoy'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, yayınladığı mesaj ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.


Başkan Atasoy, yayınladığı mesajında kadınların hayatın her alanında büyük bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, aile, sosyal hayat ve iş dünyasında kadınlara gereken önemin verilip hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Atasoy mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Kadınların en başta insanlığın devamı için olmazsa olmaz olduğu unutulmamalıdır. Hayatımızın her bir anına dokunan ve anlamlandıran kadınlarımızın sadece bir gün değil her gün hatırlanması gerekiyor. Kadınlarımız doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli varlıklardır. Sosyal hayat ile birlikte aile hayatındaki öneminin yanında kadınlarımızın iş hayatında da önemli bir sahip olmadığı unutulmamalı. Hayatın getirdiği zorlukların yanında iş dünyasında birçok zorlukla karşılaşmasına rağmen hiçbir zaman pes etmeyen kadınlarımızın neredeyse her gün bir başarı öyküsüne tanık oluyoruz. Ben toplumumuzda ve iş dünyamızda öneminin farkına her geçen gün daha fazla varılan kadınlarımızın 'Kadınlar Günü'nü kutlarken, daha güzel bir toplum ve iş dünyası için kadınlarımızın hak ettiği değeri daha fazla bulmasını dilerim." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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