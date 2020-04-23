Başkan Atasoy'dan 23 Nisan mesajı Açıklaması
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23 Nisan, Güncel, Haber

Başkan Atasoy'dan 23 Nisan mesajı Açıklaması

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy yayınladığı mesaj ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

23.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:54
Başkan Atasoy'dan 23 Nisan mesajı Açıklaması

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy yayınladığı mesaj ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Başkan Atasoy, yayınladığı mesajında 23 Nisan 1920'de açılan 'Gazi Meclis' ile Türk milletinin bağımsızlığa giden yolda emin adımlarla yürümeye başladığını hatırlattı. Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerde kalındığı ve bu yüzden meydanlara çıkılmasa da 23 Nisan'ın 100. yıl dönümü coşkusunun doyasıya yaşandığını ifade eden Başkan Atasoy mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Büyük önder Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan'ın yüzüncü yılına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 23 Nisan dünyada eşi benzeri olmayan bir bayram olup adeta her doğan çocuğun üzerine iliştirilen bir bağımsızlık hediyesi gibidir. 23 Nisan'da açılan TBMM ile egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu tüm dünyaya gösterilmiştir. Ben birlik ve beraberliğe önceki yıllardan daha fazla ihtiyacımız olduğu şu dönemde 23 Nisan'ı kutluyor, Türk ve diğer ulusların çocuklarının bayramını kutlarım." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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