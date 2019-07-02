Başkan Ataç zihinsel yetersizliği bulunan bireylerle buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, bir işletme tarafından düzenlenen kahvaltı organizasyonunda zihinsel yetersizliği bulunan gençlerle bir araya geldi. Başkan Ataç, zihinsel yetersizliği bulunan bireylerin istihdam edildiği montaj atölyesinin ikincisinin yakın zamanda hizmete gireceğini söyledi.

Bir işletmenin ev sahipliğinde, zihinsel yetersizliği bulunan gençlere yönelik kahvaltı organizasyonu düzenlendi. Organizasyona, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Aydoğmuş, ilgili birim müdürleri ve Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Engelliler Koordinasyon Merkezi bünyesindeki zihinsel yetersizliği bulunan bireyler katıldı. Zihinsel yetersizliği bulunan gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Başkan Ataç, organizasyon öncesi hepsiyle birebir görüşerek sohbet etti.

"Çalışmalarımız Türkiye'ye örnek oluyor"

Organizasyona ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Ataç, güzel bir organizasyon olduğunu belirterek, düzenleyen işletme sahiplerine teşekkür etti.

Çocukları mutlu gördükçe mutlu olduklarını aktaran Başkan Ataç, "Onlarla 2010'dan beri beraberiz. Sistem içerisindeki projeler Türkiye'de tek olan projeler. Burada en önemli olan şey çocuklar evden çıktığında anne ve baba da rahatlamış oluyor ve kendi işlerini görmüş oluyorlar. Çocuklarımız da o çalışmanın verdiği güçle kendilerini daha birey hissetmeye başlıyorlar ve toplum içine karışıyorlar. Ufak tefek ekonomik bir destek de elde ediyorlar. Bu ekonomik destek de onları ekonomik bağımsızlık anlamında iyi bir noktaya getiriyor. Burada önemli bir personel grubumuz bu çocuklarımızın ileriye dönük daha iyi olmaları için büyük bir gayret sarf ediyor. Ciddi bir kadro var ve hepsi işinin uzmanları. Neticede artık bu çalışmalar bütün Türkiye'ye yansıyor ve örnekleme oluyor. Biz de bundan çok gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yeni montaj atölyesi yakında hizmete girecek"

Organize Sanayi Bölgesi'nde açılacak yeni montaj atölyesinin yakın zamanda hizmete gireceğinin müjdesini veren Başkan Ataç, şunları söyledi;

"Organize Sanayi Bölge Başkanlığımızla birlikte hazırladığımız montaj atölyesinin ikinci noktasını sanayi bölgesinin içinde açacağız. Alanı hazırlamışlar ve önümüzdeki günlerde başlayacak. Bizim de artık orada bir takım çalışmalar yapıp yeni bir grup çocuğumuzla montaj işlemlerine devam edeceğiz. Oradaki amacımız da şu, Türkiye'den gelebilecek bütün iş adamlarının buradaki çalışmayı görüp, kendi şehirlerinde de bu çalışmayı büyüterek yapmalarıdır. Çünkü ne kadar çok çocuğumuz bundan yararlanırsa toplumda o kadar iyi şeyler olabilir. Ben olacağını tahmin ediyorum"

Organizasyon çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA