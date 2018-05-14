Başkan Ataç Yağmur Dualarına Katılmaya Devam Ediyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, mahallelerde düzenlenen yağmur dualarına katılmaya devam ediyor.

Başkan Ataç, kırsal mahallelerdeki vatandaşlarla bir araya gelerek, düzenlenen yağmur dualarında onlara eşlik ediyor. Ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşlarla sohbet eden Ataç, gelen istek ve önerileri de not almayı ihmal etmiyor.

Düzenlenen yağmur dualarında Başkan Ataç, Mollaoğlu, Musaözü, Turgutlar ve Koskayı Mahallelerini ziyaret etti. Ataç, ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşlara davetleri için teşekkür etti. Başkan Ataç, "Sağ olsunlar, bizi yağmur ve şükür dualarına davet ediyorlar, ben de elimden geldiğimce katılmaya gayret ediyorum. Hep derim, Tepebaşı büyük bir aile oldu ve bu aile her fırsatta bir araya geliyor. Hepimizin yağmura, suya ihtiyacı var. Ülkemizin bereketli toprakları, yağan yağmurla daha da verimli hale geliyor. Üreticilerimizin bereketli bir dönem geçirmesini diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR