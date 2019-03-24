Başkan Ataç, Türk - İş'e Bağlı Sendikalar ile Buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (Türk-İş) bağlı sendikaların üyeleri ile buluştu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türk-İş'e bağlı sendikaların yönetici ve üyeleri ile düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Etkinliğe Başkan Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türk-İş İl Temsilcisi Orhan Demir, Belediye İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Moripek ve DİSK'e bağlı sendikaların yöneticileri ile çok sayıda sendikalı katıldı. Etkinlikte Başkan Ataç, sendikalaşmanın önemine her zaman inandığını belirterek; emekçilerin ancak örgütlenerek daha iyi kazanımlara sahip olabileceğini ifade etti. Belediye İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Moripek de Başkan Ataç'a emekçiler adına çiçek takdim etti.

Programa katılan sendikalılar ile tek tek selamlaşan Başkan Ataç'a katılımcılar da yoğun ilgi göstererek her zaman emekçilerden yana olan tavrı için teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA