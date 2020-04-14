Başkan Ataç, "Tüm kurum ve kuruluşlar üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye... Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Korona virüse karşı sürdürülen mücadelede belediyelerin vatandaşların daima yanında olduğunu vurgulayarak, "Belediyeler, halkına uzanan en şefkatli ellerdir" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Korona virüse karşı sürdürülen mücadelede belediyelerin vatandaşların daima yanında olduğunu vurgulayarak, "Belediyeler, halkına uzanan en şefkatli ellerdir" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Korona virüs tehlikesine karşı sürdürülen toplumsal mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Korona'dan toplumsal olarak korunmak için her bir bireye önemli görevler düştüğünü belirten Başkan Ataç, "Toplum sağlığını koruyabilmemiz için sürdürdüğümüz Korona virüs ile mücadele sürecinde dayanışma ruhunun ve sağduyunun önemini kavramamız büyük önem taşıyor. Sakin şekilde hareket etmemiz ve hijyen, sosyal mesafe, izolasyon gibi kuralları yerine getirmemiz çok değerli. Toplum sağlığını korurken; tüm kurum ve kuruluşlardan her bir bireye kadar, hepimize kritik görevler düşüyor. Kendi sağlığımıza dikkat ederken, tüm toplumuzu da korumuş olacağız. Bu bilinç ile el hijyeni, sosyal mesafe ve evde kalma hususlarına dikkat etmeye devam etmeliyiz. İnsanlarımız, büyük bir oran ile çalışmak zorunda. Bu sebeple alınacak tedbirlerin önemi de artıyor" dedi.

"Tüm kurum ve kuruluşlar üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyor"

Tedbir amacı ile evde kalınmasının, ihtiyaçları da beraberinde getirdiğine dikkat çeken Başkan Ataç, "Evde kalma süresi uzadıkça ihtiyaçlar da artıyor. Tepebaşı Belediyesi, sürecin ilk gününden bu yana Mavi Masa ile 7/24 vatandaşların acil durum ihtiyaçlarına karşılık veriyor. Bu hizmeti, Vefa Destek Gurubu ile koordineli şekilde sürdürüyoruz. Halka uzanan en şefkatli el, belediyelerdir. Eskişehir'imizde bu zorlu süreç dayanışma ruhumuz sayesinde başarılı şekilde sürüyor. Tüm kurum ve kuruluşların, üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ettiğini düşünüyorum. Vatandaşlarımızın da gerekli hassasiyet göstermesi ile bu zor günleri, en az hasar ile atlatacağımıza inanıyorum. Korona'ya inat, yaşasın hayat" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA