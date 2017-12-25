Başkan Ataç Tsm Gençlik Korosu'na Eşlik Etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu'na eşlik etti.



6. yılını kutlayan Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu, Yıldızların Altında isimli konser ile müzik severlerin karşısına çıktı. Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde, Şef İdil Çeliker yönetiminde verilen konsere katılım yoğun oldu. İki bölümden oluşan konser programının birinci bölümünde Buselik Şarkı, Muhayyer Şarkı, Kürdilihicazkar Şarkı, Hicaz Nakış Yürük Semai, Hicaz ve Rast makamlarında eserler; ikinci bölümde ise Nihavent, Acem Kürdi, Muhayyer Kürdi makamlarından eserler icra edildi. Konserin finalinde Gençlik Korosunda yetişen ve TRT İzmir Radyosu TSM Gençlik Korosu Solisti olan Atakan Ünal, İdil Çeliker ile birlikte düet yaptı. Yıldızların Altında konserini başta Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç olmak üzere çok sayıda davetli ilgi ile izledi. Davetliler, koronun seslendirdiği şarkılara zaman zaman alkışlarla destek verdi.



Konser sonunda Şef İdil Çeliker'e çiçek takdim eden Başkan Ataç, "Hocam, koro çok güzel ve iyi noktalara gidiyor. Koronun birçok başarısı oldu, bunlar sizin eseriniz. Elinize sağlık, çok teşekkür ediyorum. Korodaki gençlerimizin hepsi cevher, hepsi başarılı. Çocuklarımızın yetişmesi, siz velilerin onları bizlere güvenerek göndermeniz çok önemli. Sizlere teşekkür ediyorum bu güzel anlayışınızdan dolayı" diye konuştu.



Ayrıca konser sonunda Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu'na dahil olarak bestesi İdil Çeliker'e, güftesi Dr. Nedim Uçar'a ait olan Hayat Bir Başkadır Eskişehir'de eserini koro ile birlikte söyledi. - ESKİŞEHİR