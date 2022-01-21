Başkan Ataç 'Tepebaşı'nın Sultanları'na başarı diledi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Ataç 'Tepebaşı'nın Sultanları'na başarı diledi

Başkan Ataç 'Tepebaşı'nın Sultanları'na başarı diledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı oyuncularını ağırlayarak, deplasmanda oynayacakları İzmit Spor müsabakası için başarılar diledi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı oyuncularını ağırlayarak, deplasmanda oynayacakları İzmit Spor müsabakası için başarılar diledi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı oyuncularını konuk etti. Buluşmada Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig'de mücadele eden sporcuların yanı sıra belediye başkan yardımcıları, kulüp başkanı Mete Yılmaz ve yönetimi ile antrenörler yer aldı. Başkan Ataç, Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını yakaladıkları galibiyet serisinden dolayı tebrik ederken, hafta sonunda deplasmanda çıkacakları İzmit Spor maçında da başarılar diledi. Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mete Yılmaz, teknik heyet ve oyuncular da daima sporun ve sporcunun destekçisi olduğu için Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü - İzmit Spor maçı, 23 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Şampiyon Hasan Gemici salonunda oynanacak. - ESKİŞEHİR

Başkan Ataç 'Tepebaşı'nın Sultanları'na başarı diledi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Ahmet Ataç, Tepebaşı, voleybol, Kocaeli, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title