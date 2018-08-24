Başkan Ataç'tan Selami Vardar Mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir'de iki dönem belediye başkanlığı yapan Selami Vardar'ın 17. ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Ataç mesajında, "Eskişehir Belediye Başkanlığı görevini 1973- 1977 ve 1989- 1994 yılları arasında benzersiz ve güzel hizmetler bırakarak yerine getiren merhum büyüğümüz Selami Vardar'ı, aramızdan ayrılışının 17. yıl dönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Sosyal sorumluluk bilinci, yüksek insani değerleri, her kesimden Eskişehirliye duyduğu saygı, sevgi ve hizmet tutkusuyla örnek bir yerel yönetim anlayışını kendisinden sonrakilere armağan etme onuruna erişen Selami Vardar, çağdaş bir kenti yeniden var etmedeki emeği, çabası, babacanlığı ve ağabeyliğiyle kuşaklar boyu anılacaktır. Kentimizin altyapı projesi başta olmak üzere pek çok projeyi hayata geçiren Selami Vardar, örnek olmaya devam ediyor. Merhum Selami Vardar'ı; ağabeyliği, dürüstlüğü ve yüksek insani değerleriyle hep hatırlayacağız" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR