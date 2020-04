Başkan Ataç'tan Şehitler Haftası mesajı Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla yayımladığı bir mesajda, tüm şehitlerin yeri yüreğin, en mukaddes yerde olduğunu kaydetti.

Mesajında, Türk milletinin şehit ve gazilerine büyük kıymet verdiğini vurgulayan Başkan Ataç, "Bağımsızlığımız ve hürriyetimiz için tereddüt dahi etmeden canını veren şehitlerimiz ve gazilerimiz, milletimizin her daim hafızasında ve yüreğindeki yerini korumaktadır. Bağımsızlık, milletimiz için her zaman her şeyin üzerindedir. Kurtuluş mücadelemizden bugüne bağımsızlığı, hürriyeti, vatan toprağı ve bayrağı için şehit olmayı göze alan bir millet olarak şehitlerimize olan saygımız da sonsuzdur. Bugün aynı ülkede, aynı coğrafyada kardeşçe yaşayabilmemiz; yine şehit ve gazilerimizin fedakarca verdikleri mücadele sonucundadır. Bizler de tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin verdikleri mücadele doğrultusunda çalışmaya, daha aydınlık ve refah günlere ulaşmak için çabalamaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

