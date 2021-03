Başkan Ataç'tan şehit yakınları ve gazilere "Bir gün değil her gün beraberiz"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, şehit yakınları ve gazilere seslenerek, "Bir gün değil her gün beraberiz. Birlikteliğimiz hiç bozulmayacak" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Hacı Şahin ve dernek üyelerini ağırladı. Tepebaşı Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen buluşmada Başkan Ataç, gazi ve şehit yakınlarına karanfil takdim etti. Konukları ile 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü gibi özel bir tarihte bir arada olmaktan mutlu olduğunu belirten Başkan Ataç, "Sizlerle bir arada olmak beni çok mutlu ediyor. Bu özel günler oldukça önemli tabi, ancak ben size gösterilen ilginin tek bir gün ile sınırlı kalmasına karşıyım. Bizim düşüncemize göre sizlerle 365 gün, 24 saat birlikte olmak çok önemli. Bugün bizler varsak, sizler sayesinde varız. Şehitlerimiz, gazilerimiz bu vatanı vermemek için canlarını hiçe saydı. Sizlerle yılın her günü sıcak ilişkilerimiz olduğu için ayrıca çok mutluyum, bir gün değil her gün beraberiz. Birlikteliğimiz hiç bozulmayacak. Dernek yönetimimiz ile iletişim halindeyiz, herhangi bir konuda üzerimize düşen bir görev olduğunda daima hazır olduğumuzu zaten biliyorsunuz. Birçok kez birlikte Çanakkale'ye gittik. Her karışı şehitlerimizin kanları ile sulanmış o kutsal toprakları herkes görmeli ve bu ülkenin nasıl kurtarıldığını çok iyi bilmelidir. Başta kurtarıcımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazilerimizi minnetle anıyor, şehitlerimize rahmet diliyor ve hepinize sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu.

Hacı Şahin ise Başkan Ataç'a her zaman yanlarında olduğu için teşekkür ederken, "Ahmet Ataç belediye başkanımız olduğu kadar şehit yakınlarının ve gazilerin bir ağabeyi, kardeşi, babası gibidir. Başkanımız sadece bugün değil, her zaman yanımızda ve arkamızda, ayrıca derneğimizin de fahri üyesidir. Kendisine üyelerim ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum, biz de şehit aileleri ve gaziler olarak her zaman kendisinin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı