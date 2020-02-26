Başkan Ataç'tan Regaip Kandili mesajı
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Başkan Ataç'tan Regaip Kandili mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

26.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:52
Başkan Ataç'tan Regaip Kandili mesajı

Belediye Başkanı Dt. , Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.


Başkan Ataç'ın mesajı şu şekilde:


"Dostluk, kardeşlik, dayanışma, paylaşma, birlik ve beraberlik duygularımızın daha da yoğun yaşandığı, üç ayların ve Regaip Kandili'nin tüm Müslüman alemi ile birlikte 'imize hayırlı olmasını diliyorum. Bu duygular ile tüm hemşehrilerimin kandilini kutluyor; ülkemize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa esenlikler, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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