Başkan Ataç'tan koronavirüs çağrısı

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, koronavirüs vaka sayısında Eskişehir'in Türkiye genelinde 1'inci sırada yer almasını değerlendirdi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir'de yüksek artış gösteren koronavirüs vakalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Açıklamasında, Eskişehirlileri tedbirli elden bırakmamaya davet eden Başkan Ataç, "Koronavirüse karşı mücadelede, büyük bedeller ödeyerek ve ağır kayıplar vererek uzunca bir süreci geride bıraktık. Yüzlerce sağlık emekçimizi ve on binlerce vatandaşımızı, bu virüs nedeniyle kaybettiğimizi unutmamalıyız. Her ne kadar normalleşme dönemine geçmiş olsak da virüs yokmuşçasına yaşamaya devam edilemez. Eskişehir'imizin nüfusu 890 bini aşarken, bir önceki vaka yoğunluğu haritasında 100 binde 427,42 olan vaka sayısı, yeni haritada 825,92 olarak kaydedildi. Eskişehir'in birinci sırada yer almasını her birimizin durup, düşünmesi gerekli. Evimiz dışındaki hemen her yerde, kendimizi ve sevdiklerimizi korumak adına son derece titiz ve tedbirli olmalıyız. Özellikle maske kullanımı, sosyal mesafe, hijyen kuralları gibi hususları asla ihmal edemeyiz, rehavete kapılamayız. Kapalı alanlarda düzenlenen organizasyonlarda önlemleri üst düzeyde almalı, hatta mümkünse bu organizasyonları bir süre ertelemeliyiz. Omicron varyantının çok daha hızlı yayılan bir yapısı olduğunu unutmadan, aşının da önemini kavramalıyız. Aşısı tam olanların hastalığı hafif atlatırken, eksik aşılı olanların hayati tehlike ile karşı karşıya olduklarını biliyoruz. Bilim dünyası ve yetkili kuruluşlar üzerine düşen görevleri yerine getirirken bizlere de kurallara karşı duyarlı olmak düşüyor. Ben de belediye başkanı kimliğimin yanı sıra bir hekim olarak, tüm hemşerilerimden virüse karşı her zamankinden daha fazla hassasiyet göstermesini rica ediyorum. Böylelikle kentimiz, aşılamada olduğu gibi vaka sayısında da daha kontrol edilebilir bir noktaya ulaşacaktır. Hepimizin duyarlılığı ile daha sağlıklı günlere, dayanışma ruhumuz ile kavuşacağımıza inancım tam. 'Koronaya inat, yaşasın hayat'" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

