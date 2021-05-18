Başkan Ataç'tan Kırım Sürgünü açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Ataç'tan Kırım Sürgünü açıklaması

Başkan Ataç'tan Kırım Sürgünü açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Kırım Tatar sürgününün 77. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak yaşanan olayın bir insanlık suçu olarak tarihin kara sayfaları arasındaki yerini ebediyen koruyacağını vurguladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Kırım Tatar sürgününün 77. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak yaşanan olayın bir insanlık suçu olarak tarihin kara sayfaları arasındaki yerini ebediyen koruyacağını vurguladı.

Başkan Ataç, mesajında, "Kırım Tatar Türklerinin öz vatanlarından koparılarak, insanlık dışı koşullarda sürgün edilmelerinin acısı hafızalarımızdaki tazeliğini koruyor. Tarihin gördüğü en acı olaylardan biri olan bu sürgün, binlerce soydaşımızın hayatını kaybetmesine sebebiyet vermiştir. Bu sürgünün yol açtığı acılar ise asla unutulmayacak, insanlık tarihinin kara sayfaları arasındaki yerini ebediyen koruyacaktır. Kırım Tatarlarına karşı işlenmiş bu insanlık suçunu kınıyorum. Kırım Türklerinin, vatanlarına sahip çıkma azimlerini, saygıyla destekliyorum. Öte yandan Kırım Tatarlarının varlıkları ile kültürümüze renk kattığı güzel kentimizde, sıcak ilişkilerimizi sürdürecek, hep birlikte kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşünceler ile sürgünde yaşamını yitirenlerin hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, hepinize sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Lale Karabıyık Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Deniz Seki Acun Ilıcalı Tuba Büyüküstün
Spor Adem Büyük Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Ataç'tan Kırım Sürgünü açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 13:19:09. #1.11#

title