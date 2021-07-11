Başkan Ataç'tan kent esnafına ziyaret
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Başkan Ataç'tan kent esnafına ziyaret

Başkan Ataç'tan kent esnafına ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kent esnafı ile bir araya geldiği ziyaretlerine devam ediyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kent esnafı ile bir araya geldiği ziyaretlerine devam ediyor.

Kentte faaliyet gösteren kıraathane, lokanta, kuruyemişçi, fırın, pastane, bakkal gibi işletmeleri ziyaret eden Başkan Ataç, esnaf ile sohbet ederek kent ve ülke gündemi hakkında görüş alışverişinde bulundu. İşletme sahiplerine bol kazançlar temenni eden Başkan Ataç, çalışanlara da kolaylıklar diledi. Ataç ayrıca kıraathanelerde de vatandaşlar ile çay içerek sohbet etti.

"Eskişehirli her şeyi görüyor"

Esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirten Ataç, "Eskişehirli hemşehrilerimiz ile buluşmak çok memnun edici. Bizleri her zaman olduğu gibi sıcaklık ile karşıladılar. Her mahallemizde vatandaşımız ile rahatça görüşebiliyorsam, Tepebaşı Belediyesi'nin hizmetlerini kaliteli ve eşitçe ulaştırması sayesindedir. Onlardan gelen geri dönüşlerden anlıyorum ki; hemşehrilerimiz de kentimizde yaşanan gelişmelerin farkında ve mutlular, Eskişehirli her şeyi görüyor. İnsanlarımız belediyeden aldıkları hizmeti hissediyor ve bizlere güven duyuyor. Halkımızın güveni ve desteği ile bölgemizdeki gelişimi, kesintisiz biçimde devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Eskişehirli esnaf ve vatandaşlar da Başkan Ataç'a ziyareti için teşekkür ederek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - ESKİŞEHİR

Başkan Ataç'tan kent esnafına ziyaret
Başkan Ataç'tan kent esnafına ziyaret
Başkan Ataç'tan kent esnafına ziyaret
Başkan Ataç'tan kent esnafına ziyaret
Başkan Ataç'tan kent esnafına ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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