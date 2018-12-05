Başkan Ataç'tan Kazım Ergün'e Ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün'ü Ankara'da ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelmeye devam eden Başkan Ataç, bu kapsamda Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün ve yönetimini Ankara'da ziyaret etti. Buluşmada dernek faaliyetleri hakkında bilgiler alan Başkan Ataç, emekli vatandaşların ekonomik olarak zor günlerden geçtiğini ifade etti. Türkiye Emekliler Derneği'ne de bu anlamda büyük görevler düştüğünü belirten Ataç, çalışmalarında Ergün ve yönetimine başarı dileklerini iletti.

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün de Başkan Ataç'a ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür etti. Başkan Ataç'ın, Ergün'e günün anısına Yunus Emre'nin camdan figürünü armağan ettiği ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR